アメリカの財務省はホルムズ海峡の通航料をイランに支払った場合、制裁の対象になる可能性があると警告しました。【映像】制裁対象の可能性を警告した米財務省イランがホルムズ海峡を通過する船舶に通航料の支払いを求める中、アメリカの財務省は1日、通航料を支払った場合、国籍を問わず、制裁を科す可能性があると声明で発表しました。また、支払いに関与した金融機関にも二次制裁が科される可能性があり、アメリカの金融