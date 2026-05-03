大阪府和泉市で母親と娘が殺害された事件で、娘に対する殺人の疑いで逮捕された男が、事件当日、現場付近まで自転車で移動していたことが分かりました。【映像】連行される容疑者杉平輝幸容疑者（51）は先月8日の明け方、和泉市の集合住宅で、住人の村上裕加さん（41）の首などを刺して、殺害した疑いがもたれています。その後の捜査関係者への取材で、杉平容疑者は、堺市の自宅から自転車で現場付近まで行ったあと、徒歩で