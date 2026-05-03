◇パ・リーグ日本ハム３―０オリックス（2026年5月3日エスコンF）日本ハムの勝利に沸くお立ち台で爆笑インタビューが行われた。5日の子どもの日にちなんで、小学生の女の子が特別ヒーローインタビューの聞き手を務めた。完封で2勝目を挙げた北山に対して、新庄監督はどんな人ですか？北山は「監督はすごくいい匂いがして格好いい人です」と回答。他にも算数で計算が速くなるのは？ファンだったら誰を応援しますか？