気象台は、午後4時6分に、なだれ注意報を羅臼町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・羅臼町に発表（雪崩注意報） 3日16:06時点根室地方では、4日明け方から融雪による土砂災害に、4日までなだれに注意してください。根室、釧路地方では、3日夜遅くから濃霧による視程障害に注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■羅臼町□なだれ注意報【発表】4日にかけて注意