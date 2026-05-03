【競馬】天皇賞・春G1（5月3日／京都競馬場・4歳以上オープン・芝3200メートル）【映像】写真判定までもつれる大接戦！ レースハイライト第173回、天皇賞・春が3日（日）に京都競馬場で開催。1番人気のクロワデュノール（牡4・斉藤）がハナ差で勝利し、大阪杯に続くG1レース連勝となった。最後方からごぼう抜きを狙った12番人気のヴェルテンベルク（牡6・宮本）と写真判定までもつれ