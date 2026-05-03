北海道旭川市の旭山動物園の焼却炉で妻の遺体を燃やしたとして動物園の職員が逮捕された事件で、複数の人骨とみられるものが焼却炉から見つかっていたことがわかりました。【映像】動物園の焼却炉で遺体を焼くなどした疑いのある容疑者旭山動物園の職員・鈴木達也容疑者（33）は動物園の焼却炉で妻の由衣さんの遺体を焼くなどして損壊した疑いが持たれています。これまで警察は焼却炉などの現場検証を行ってきましたが、園内