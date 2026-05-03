歌手で俳優の尾藤イサオ（８２）が３日、東京・六本木の「ＥＸＴＨＥＡＴＥＲＲＯＰＰＯＮＧＩ」で行われた「『ＢＡＣＫＢＥＡＴ２０２６ＦＩＮＡＬ』取材会」に「Ａ．Ｂ．Ｃ−Ｚ」の戸塚祥太、「ふぉ〜ゆ〜」の辰巳雄大、俳優の加藤和樹らとともに出席した。同作は世界的ロックバンド・ビートルズの創世期を描いた伝記映画「ＢＡＣＫＢＥＡＴ」をイアン・ソフトリー監督自ら舞台化した一作。日本では２０１９年に初演