◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３×―０巨人（３日・甲子園）＝７回裏降雨コールド＝巨人の井上温大投手（２４）が６回を５安打３失点（自責２）で降板した。初回はわずか９球で３者凡退に仕留める完璧な立ち上がり。２回には先頭の佐藤輝に四球を与えたが、続く大山を右飛、小幡、小野寺を連続三振に抑えて切り抜けた。３回には再び３者凡退。２死、高寺を迎えた場面で一時雨脚が強まったが、落ち着いた投球で二ゴロに打ち取った