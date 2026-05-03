◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第１４節東京Ｖ１―０柏（３日・味の素スタジアム）東京Ｖがホームで柏と対戦し、終了間際のＭＦ新井悠太の劇的ゴールで１―０で勝利し、４連勝（１ＰＫ勝ちを含む）を飾った。東京Ｖは開始からハイプレスで圧力をかけ、前半３分にＭＦ深沢がミドルシュートでゴールに迫る。同１８分にはＦＷ松橋がエリア内で左足でシュートを放ち、相手ＤＦに当たったボールがポストをかすめる。４連