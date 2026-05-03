ホットプレートでできる本格焼きそば 実は野菜を入れるタイミングを工夫することで、お店のような本格的焼きそばが簡単に作れちゃうんです。鉄板焼き屋さん直伝の焼きそばレシピをご紹介します。 野菜を入れるタイミングが重要！1.生ものと麺を炒める 通常の焼きそばのように生ものの具材を炒めた後に緬をほぐすようにして炒めます。 2.野菜は後入れ！ 具材と麺でスペースをあけて野菜をこんもりとのせます。 3.野菜を蒸し焼