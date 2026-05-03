◇MLB カージナルス3-2ドジャース(日本時間3日、ブッシュ・スタジアム)ドジャースはカージナルスに1点差で敗れ、今季ワースト更新の4連敗。試合後ロバーツ監督は、力投をみせた佐々木朗希投手を評価しつつ、「最終的には、やはり得点が足りなかった」と沈むドジャース打線を指摘しました。この日の先発佐々木投手は、最速98.3マイル(約158.1キロ)を記録し、スプリットとのコンビネーションで力投。メジャー自己最多となる104球、6