「阪神−巨人」（３日、甲子園球場）巨人が痛恨のバッテリーミスで２点を追加された。０−１の六回１死満塁で、井上が小幡に対してカウント２−２から投じたフォークがワンバウンド。これを捕手・大城が三塁ファウルグラウンドに大きくはじいてしまう。大城はボールを拾った後、本塁へ突入した三塁走者・中野をアウトにしようとして送球したが、井上が本塁にカバーできておらず、ボールは一塁ベンチ前へ。二塁走者・森下ま