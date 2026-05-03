「日本ハム３−０オリックス」（３日、エスコンフィールド）オリックスが今季４度目の零敗。打線は日本ハム先発の北山を攻略できなかった。七回は相手の失策と西野の右前打で２死一、三塁としたが、後続が続けなかった。先発の九里は６回５安打３失点（自責点１）。初回に四球と一ゴロ失策で無死一、三塁のピンチを招き、レイエスの中前適時打、清宮幸の中犠飛で２点を先制された。その後は走者を出しても得点を与えなかっ