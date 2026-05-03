「日本ハム３−０オリックス」（３日、エスコンフィールド）日本ハムが今季３度目の完封勝ちで、２カード連続の勝ち越し。球団通算５０００勝目を挙げた。初回にレイエスの中前適時打と清宮幸の中犠飛で２点を先制。六回には万波が両リーグ最速となる１０号ソロを左越えに運び、貴重な追加点を挙げた。先発の北山は３安打完封で２勝目。２４年４月２０日・ロッテ戦以来、２年ぶり自身２度目の完封勝利を無四球で飾った。要