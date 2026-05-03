北陸自動車道で事故が相次ぎ一時通行止めとなりました。 警察によりますと、３日午前１０時半ごろ 事故の当事者から「車の事故があった」と１１０番通報がありました。 現場周辺では追突などの事故が５件前後発生したということです。 このうち１人が病院に搬送され軽傷です。 事故の影響で、北陸自動車道下り線は、三条燕ICから巻潟東ICの間で、 午前１０時４０分から約３時間半にわたって通行止めとなりま