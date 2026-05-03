3日午後3時すぎ、長崎市や五島市をはじめ、県内各地で停電が発生しました。 九州電力送配電によりますと 午後3時頃、長崎市幸町にある「長崎スタジアムシティ」でも停電。 ハピネスアリーナで行われている、りそなグループB1リーグの「長崎ヴェルカ」の試合でハーフタイム中に停電が起き、約15分後に復旧しました。