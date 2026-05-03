中国・浙江省の杭州南駅のホーム上で乗務員がたばこを吸っている様子が撮影され、物議を醸した。中国メディアの現代快報が伝えた。記事によると、29日、上海に向かうD198列車に乗っていた女性・沈（シェン）さんは、列車が杭州南駅に停車した際、ホーム上で制服を着た乗務員とみられる男性が右手にたばこを持ち、時折口元に運んで吸っているのを目撃した。沈さんがこの様子を撮影してSNS上にアップすると、物議を醸した。中国の鉄