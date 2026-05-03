◇セ・リーグ阪神―巨人（2026年5月3日甲子園）阪神の岡田彰布オーナー付顧問（68）が甲子園の巨人戦で朝日放送系の中継ゲストを務めた。巨人3連戦で2度目の放送席登場となった岡田顧問は、阪神が6回1死満塁から小幡の三振の間に、暴投と大城の悪送球とバッテリーミスで2点を追加した場面に「これは大きいね」と巨人のミスを指摘した。阪神は中野、森下の連打で無死二、三塁とし、佐藤輝とは勝負で見逃し三振に仕留めた