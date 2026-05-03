兵庫3冠第2ラウンド、3歳王者を決める兵庫優駿（ダート1870メートル）が5日に行われる。単勝1倍台前半の断然人気が想定されるのが、1冠目の菊水賞を制し、3冠ロードをばく進するゴッドフェンサー（牡3、父ルヴァンスレーヴ）。管理する盛本信春調教師は「万全の態勢で臨める」と自信をにじませた。最も良化した点として、師は毛ヅヤを挙げる。「今まではくすんでいるようなところもあったけど、本当に良くなってきた」と目を細