ユーチューバー・ヒカル（34）が3日までにYouTubeチャンネルを更新。SNSで広がる憶測について言及した。ヒカルは4月29日に更新した動画で、人気オーディション番組「PRODUCE101JAPANTHEGIRLS」に出演していた加藤神楽との交際を公表。2人そろって動画に出演し、その際に加藤は現在シングルマザーであることも伝えていた。そして、最新動画でヒカルは「今回はとある疑惑に回答したにと思います。それが、僕と彼女が不