高市首相は3日、ベトナムを出発して今回の海外訪問2か国目となるオーストラリアに向かいました。4日にアルバニージー首相と会談し、エネルギーの円滑な相互流通へ共同声明をまとめる見通しです。1日からベトナムを訪れていた高市首相は3日午前に首都ハノイを出発し、オーストラリアへ向かいました。4日にアルバニージー首相との首脳会談を行います。日本にとってオーストラリアはLNG＝液化天然ガスの最大の輸入先です。一方で日本