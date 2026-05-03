◇プロ野球 ファーム交流戦 巨人 3x-2 広島(3日、ジャイアンツタウンスタジアム)巨人・泉口友汰選手が復帰戦で2安打を記録しました。4月21日に脳しんとう特例での登録抹消となってから、12日ぶりの実戦。「3番・ショート」でスタメン出場すると第2打席、広島2軍先発・アドゥワ誠投手のストレートをセンター横へはじき返して2塁打とします。続く第3打席はカウント2-2からアドゥワ投手のチェンジアップを引っ張り、ライト前へ鋭いラ