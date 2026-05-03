落語家・立川志らく（62）が3日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。ユーチューバー・ヒカル（34）が、タレント・タモリ（80）を「全く面白くない」などと発言した件について言及した。 志らくは「面白くないと思うのは個人の自由。ただ、面白くないんじゃないの？と発言する事は見識不足の露呈で恥をかくことになる」とし「『今夜は最高』のタモリさんを見てもらえれば喜劇人としての凄さはわかります」と私見を投稿。こ