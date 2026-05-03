元日本テレビアナウンサーの岩田絵里奈(30)が2日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。中学時代に芸能活動をしていた過去について語った。MCの「極楽とんぼ」加藤浩次は慶大卒の岩田に「慶応行く前はどうだったの？芸能活動もしているでしょ、あなた」と質問。岩田は「そうですね」とうなずいた。きっかけは中2の夏休みに「暇すぎて、ずっと着メロをダウンロードしていた」と言い、当時の携帯は通