ＤＪＫＯＯが３日、都内で行われたＶＴｕｂｅｒ（バーチャルＹｏｕＴｕｂｅｒ）に特化した体験型博覧会「ＶＴＵＢＥＲＥＸＰＯ２０２６」に出席。自身のＶＴｕｂｅｒ化プロジェクト「ＶＪＫＯＯ」を発表した。イベントでは、バーチャルのＤＪＫＯＯであるメカニック型の「ＶＪＫＯＯ」が登場し「ＤＪＫＯＯの全データを学習し、完璧に再現しましたー！」とあいさつ。ＤＪＫＯＯは「おお！すごいじゃん！」と