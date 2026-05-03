【モデルプレス＝2026/05/03】フリーアナウンサーの中村江里子が5月2日、自身のInstagramストーリーズを更新。リゾート地で夫と手を繋いだショットを公開した。【写真】フランス人と結婚の57歳元フジアナ「ラブラブ」と話題の夫婦ショット◆中村江里子アナ、夫との手繋ぎショット公開中村アナは、ヴィラが並ぶ場所や青い海などを背景に、夫と手を繋いでいるショットを3枚公開。オフホワイトの膝丈のノースリーブワンピースと白いシ