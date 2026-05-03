今回紹介するのは、Threadsに投稿されたとある猫ちゃんコンビ。キャットタワーでくつろいでいた猫ちゃんたちでしたが、その際に面白いポーズを披露してくれた模様。なんと変身ポーズを決めていたのだとか。投稿はThreadsにて、9.9万回以上表示。1.7万件以上のいいねが寄せられていました。 【写真：キャットタワーにいた2匹の猫、『おてて』をよく見ると…変身ポーズのような光景】 へんっっっ