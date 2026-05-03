猫がやきもちを焼いているときのサイン5選 1.強引な割り込みによるアピール 飼い主さんがスマートフォンを操作したり、読書をしたりしているときに、その上にわざと乗ってくる行動は典型的なやきもちのサインです。自分以外のものに向けられた関心を、力ずくで自分に引き戻そうとする独占欲の表れといえます。 2.鳴き声による執拗な訴え 普段よりも大きく、しつこく鳴き続けることで、自分の存在を