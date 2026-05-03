朝晩は肌寒いのに、日中は汗ばむ……。1日の寒暖差が大きいこの時期に頼りになるのは、サッと羽織って温度調節できるカーディガン。今回は【グローバルワーク】から、おすすめのアイテムをピックアップしました。嬉しい機能性を備えた、おしゃれ見えも狙えるカーディガンが登場。今から使えて秋まで着回せる優秀アイテムをご紹介します。 機能性も◎ 一点投入でシャレるラメシアーカーデ