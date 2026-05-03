プロボクシングのスーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋、33）が、2026年5月2日に東京ドームで防衛戦を行い、挑戦者で世界3階級制覇王者・中谷潤人（M・T、28）を3−0の判定で下し王座防衛に成功した。 結果は下馬評通り井上が勝利したが、中谷の健闘も光った。世界的な注目を集めたドリームマッチで、勝敗を分けた要因はどこにあるのか。井上の勝因は？J-CASTニュース編集部は、多くの世界王者を育てたTMKジムの金平桂