フリーアナウンサーでタレントの長久梨那(38)が3日までに自身のインスタグラムを更新。柔軟性のあるポーズを披露した。 【写真】こんなに反ってても涼しい笑顔…お見事！ 公式プロフィルの特技に「360度開脚」と記すほど体が柔らかく、SNSでもたびたび「I字バランス」や200度近い角度で開脚した弓のようなポーズなど難易度の高い技を公開している。今回は上体を反らし、後ろに回した両手で両足首を