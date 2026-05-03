◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」２月、広島カープの日南キャンプ初日だった。「どこに行けばいいか分かりますか？」と聞かれた。ドラフト１位ルーキー・平川蓮は初めてのキャンプ地で迷子になっていた。キャンプでは宿舎から球場まで徒歩か自転車で移動する。カメラマンがその光景を撮影するのは風物詩となっている。平川は小園海斗と一緒に移動していたが、球場前に集まったファン全員に対応していたため、取り残されてし