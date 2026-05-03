歌舞伎俳優の尾上左近改め３代目尾上辰之助が３日、東京・歌舞伎座で初日を迎えた「團菊祭五月大歌舞伎」（２７日・千秋楽）に出演した。襲名披露演目の昼の部「寿曽我対面（ことぶきそがのたいめん）」では、荒事の曽我五郎を力強く演じた。劇中口上は師匠の７代目尾上菊五郎、父の尾上松緑に加えて中村萬壽、中村雀右衛門、８代目尾上菊五郎、市川團十郎も並び、計７人に。辰之助は「一層、芸道に精進していく所存でございま