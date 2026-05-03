◆パ・リーグソフトバンク０―７楽天（３日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクが今季２度目の完封負けを喫し、日本ハムとの開幕カード以来の同一カード３連勝を逃した。先発の前田悠伍投手は、１４０キロ後半の力強い直球を主体にテンポよく投げた。３、４回は３者凡退に抑えるなど５回を４安打無失点。役割を果たして、救援陣にマウンドを託した。先手を取りたい打線だったが、楽天の先発・早川の前に走者は出しながら