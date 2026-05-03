第２２回中国・ＡＳＥＡＮ博覧会の会場で、ＡＩドクター「ウロロジスト・トーク」をメディアに紹介する広西医科大学のベトナム人留学生ファム・チュン・ヒエウさん。（２０２５年９月２０日撮影、南寧＝新華社配信）【新華社南寧5月3日】中国広西チワン族自治区南寧市の広西医科大学第一付属医院。泌尿科病棟を訪れると、博士課程で学ぶベトナム人のファム・チュン・ヒエウさんが、母国語でAI（人工知能）ドクターと複雑な症状に