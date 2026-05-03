プロボクシングWBC世界バンタム級王者の井上拓真（30＝大橋）が井岡一翔（37＝志成）に判定勝ちして初防衛に成功した東京ドーム興行から一夜明け、横浜市内の所属ジムで会見した。井上拓は日本男子初の5階級制覇を狙った井岡から2、3回にダウンを奪い、ジャッジ1人がフルマークをつける3―0判定の完勝だった。試合について「やる前から勝てるか負けるか、どっちか分からない状況でしっかり勝てた試合だったので、今はホッとし