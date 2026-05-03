気象台は、午後3時57分に、なだれ注意報を富良野市、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、南富良野町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・富良野市、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、南富良野町に発表（雪崩注意報） 3日15:57時点上川地方では、3日夜遅くから融雪による土砂災害に、4日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■富良野市□なだれ注意報【発表】4日に