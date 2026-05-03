まとまった時間が取れるゴールデンウィークは、映画館で“今しか観られない体験”を味わう絶好のタイミングだ。シリーズ最新作や話題の映画化作品、口コミで評価が広がる感動作など、今年は“観る理由”がはっきりしたハリウッド作品がそろった。少し足を延ばしてでも観る価値のあるラインナップだ。連休ならではの“遠出×映画”で、特別な映画体験を楽しんでみてはいかがだろうか。【画像】この記事で紹介している作品写真■宇