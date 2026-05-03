京都市の下鴨神社で行われた「流鏑馬神事」＝3日午後疾走する馬に乗りながら的をめがけて矢を射る「流鏑馬神事」が3日、京都市左京区の下鴨神社であった。京都三大祭りの一つ「葵祭」の幕開けを告げる関連行事で、魔を射て道を清める意味合いを持つ。新緑に包まれた境内の「糺の森」で、人馬一体の妙技が観客を魅了した。伝統装束姿の射手約20人が全長約400メートルの馬場で、100メートル間隔に並んだ三つの的に向かって次々と