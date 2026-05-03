ゴールデンウィーク限定！ 過去に大反響を呼んだ記事を特別セレクション。人生を左右する「小さな発見」がここにあるかもしれません。（※記事は取材時2025年7月の状況）＊＊＊健康に過ごしていても、突然病気になるリスクは誰にでもあります。病気によっては、生活が一変してしまう人も少なくありません。熊本県在住の横田久世さん（47）は、40歳で突然発症した病気により両手足の切断を余儀なくされました。しかし、大