◇プロ野球 パ・リーグ 楽天 7-0 ソフトバンク(3日、みずほPayPayドーム)楽天はソフトバンクとの同一カード3戦目に勝利し、連敗を6で止めました。この日の先発は早川隆久投手。ソフトバンク打線を相手に、7回120球を投げ、被安打3、奪三振9、与四球3、無失点に抑えます。この好投を援護したい打線は、5回まで対する先発・前田悠伍投手の前に無得点に抑えられるも、リリーフ陣をとらえます。2番手・ヘルナンデス投手の前には無安打