山崎は実戦復帰となった試合で緊急降板となった（C）産経新聞社巨人2軍戦に登板した山崎伊織にアクシデントだ。開幕直前に右肩のコンディション不良で故障班へ合流していた山崎が5月3日に行われたファームリーグ・広島戦に先発。【動画】野手顔負け！山崎伊織の豪快な勝ち越し適時二塁打シーンコンディション不良以来、初の実戦復帰のマウンドとなったが、先頭の岸本大稀に2球目を投げ終えたタイミングで自ら違和感を訴え、