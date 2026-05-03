◇第41回静岡国際陸上競技大会(3日、静岡・エコパスタジアム)日本グランプリシリーズの静岡国際陸上は3日、男子800メートルで落合晃選手(駒澤大学2年)が1分43秒90の日本新記録を樹立し、優勝を飾りました。1周目を51秒台で通過し、ペースメーカーが抜け500mを過ぎた頃から後続を徐々に引き離します。落合選手は最後まで勢いをゆるめず、トップで駆け抜けました。自身が高校3年時のインターハイで樹立した1分44秒80の日本記録を0.90