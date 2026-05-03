◆パ・リーグロッテ―西武（３日・ＺＯＺＯマリン）連敗中のロッテは４点リードの３回、７番・友杉篤輝遊撃手の適時打で、点差を「５」に広げた。２死二塁、西武の２番手右腕・糸川亮太のシンカーを捉え、左翼線にタイムリー。これで今季の打率を３割４分５厘に上昇させた。「打ったのはシンカーです。前の打席もチャンスでしたけど三振してしまったので、ここはなんとかランナーをかえそうと思っていました。打てて良かっ