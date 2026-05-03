元フィギュアスケート・ペア日本代表の高橋成美さん（34）が、2日放送のTBSラジオ「サボリーノpresentsワタシのごほうび時間」（土曜後8・00）にゲスト出演し、食に対するスタンスの変化を明かした。番組名に絡め、自分へのご褒美について問われると、「基本的にはみんなが何かしたら、自分にご褒美を買うものと、特に物としては変わらない」と説明した。しかし「タイミングがみんなと違って、頑張ろうと思った瞬間にあげ