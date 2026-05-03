◇プロ野球セ・リーグ 阪神-巨人(3日、甲子園球場)巨人が5回にチャンスをつくるものの、中軸が凡退し無得点に終わりました。4回裏、巨人は井上温大投手が佐藤輝明選手にタイムリースリーベースを浴び、先制を許します。しかし直後の5回、先頭の浦田俊輔選手がセンター前ヒットで出塁すると、井上投手の送りバント、吉川尚輝選手の四球で1アウト1、2塁とします。続く2番・キャベッジ選手は、弱いサードゴロとなりダブルプレー崩れで