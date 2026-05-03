◆パ・リーグ日本ハム３―０オリックス（３日・エスコンフィールド）オリックスが今季４度目の完封負けを喫し、敵地エスコンフィールドでは開幕６戦５敗となった。打線は日本ハム先発・北山の前に散発３安打。３月のＷＢＣにも出場した右腕に圧倒され、最後までホームベースが遠かった。投げては、先発・九里が６回５安打３失点（自責１）で３敗目。最速１４５キロの直球に変化球を織り交ぜ、１０奪三振と力投を見せたが、自