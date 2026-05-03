◇プロ野球 パ・リーグ 日本ハム 3-0 オリックス(3日、エスコンフィールドHOKKAIDO)日本ハムが1勝1敗で迎えたオリックスとの同一カード3戦目に勝利。これでカード勝ち越しとし、この勝利で球団創設5000勝にも到達しました。先発マウンドにあがった北山亘基投手は、3回までパーフェクトの好投を披露。これを援護すべく打線は、オリックスの先発・九里亜蓮投手を相手に、初回からレイエス選手のタイムリーなどで2点を先取します。さ