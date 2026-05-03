車いすラグビーの国際大会「ジャパンパラ競技大会」は３日、千葉市で決勝が行われ、日本が４７―３８で米国を破って優勝した。２０２４年パリ・パラリンピック金メダルで世界ランキング１位の日本と同３位の米国の一戦は日本が先行する展開。２７―２１で６点差をつけて前半を折り返すと、後半は米国も反撃したが、最終第４ピリオドに日本が突き放した。大会にはフランスとカナダを含む４チームが参加。日本は予選から負けな