◆パ・リーグ日本ハム３―０オリックス（３日・エスコンフィールド）日本ハムは投打がかみ合い、史上７球団目となる通算５０００勝を達成した。球団創設８１年目で、通算成績は１０７７５試合、５０００勝５３８１敗３９４引き分け。過去には、巨人、ソフトバンク、西武、阪神、オリックス、中日の６球団が通算５０００勝を達成している。初回、オリックス・九里の立ち上がりを攻め、レイエスの中前適時打、清宮幸の中犠飛で